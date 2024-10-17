Для Space Marine 2 вышло первое крупное обновление

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 выпустили первое крупное обновление, с которым добавили новую кооперативную миссию и другой контент.

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Свежая операция с новой картой развернётся на планете Кадаку, куда прибыли новые ужасные враги (био-титан Тиранидов) — героям нужно будет воспользоваться артиллерией для устранения противников.

Кроме того, для кооперативных миссий («Операции») добавили «Смертельный» уровень сложности. На нём враги станут сильнее, а ресурсы будут ограничены. К тому же восстановление брони будет действовать только вблизи своих напарников. За прохождение заданий на этом уровне сложности, кстати, можно будет получить косметические награды.

Заодно для кооперативных миссий добавили фотомод, а ещё разработчики внесли изменения баланса в геймплей и усложнили кооперативные миссии (так как они стали слишком лёгкими после третьего патча). Позже в игре появится и новый пистолет Neo-Volkite.

Кроме того, изменения баланса коснулись PvP, поведения ИИ у врагов и так далее. Ещё в игру добавили больше опций для кастомизации космодесантников Хаоса — в частности, речь идёт о дополнительных раскрасках.

Заодно авторы устранили всевозможные баги и технические проблемы. Была улучшена и общая производительность игры.

Ранее стало известно, что продажи Space Marine 2 достигли 4,5 миллиона копий. В будущем для игры планируют выпускать и другой новый контент — новые миссии, предметы и режим орды.