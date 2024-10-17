Бывший глава PlayStation объяснил опасность исчезновения AA-игр из индустрии

Бывший глава игрового подразделения PlayStation Шон Лейден на мероприятии Gamescom Asia рассказал о своём беспокойстве относительно будущего индустрии.

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В частности, он обратил вниманием на то, что AA-игры фактически «исчезли» с рынка, и это создаёт угрозу всей «экосистеме».

Он добавил, что в мире кино проекты среднего масштаба ушли на Netflix, Amazon и другие похожие площадки. Но в мире игр нет подобной альтернативы.

В игровой индустрии есть Call of Duty, Grand Theft Auto, инди-релизы. Но вот этого «среднего звена», которым раньше выступали Interplay, Gremlin, Ocean, THQ, компании, которые зарабатывали деньги… Этого звена больше нет.

К тому же Лейден отметил, что раньше в индустрии больше внимания уделяли самим играм, а не задачам вокруг них — вроде схем монетизации, формуле подписок и тому подобным вопросам.

В прошлом компании интересовал вопрос того, насколько их проект получается увлекательным. Правда, стоимость производства игр тоже была значительно дешевле, поэтому и рисков было значительно меньше.

А теперь цена производства AAA-новинки составляет миллионы долларов, и никто на рынке не хочет сильно рисковать. Поэтому часто среди игр появляются сиквелы или похожие друг на друга релизы.

По мнению Лейдена, AA-игры как раз и должны были представлять на рынке новые идеи, а не предлагать очередную «дешёвую версию God of War».

Сейчас Лейден во многом следит за инди-направлением, где у авторов больше свободы творчества. К тому же современные технологии (вроде движка Unreal Engine) позволили сильно повысить стандарт качества игр.

Заодно Лейден коснулся и темы развития ИИ, отметив, что о внедрении подобных инструментов чаще всего говорят люди, которые не знают индустрию. Он считает ИИ «полезным инструментом», но не универсальным решением для любых задач.

В прошлом Лейден, кстати, называл эксклюзивность «ахиллесовой пятой» индустрии.