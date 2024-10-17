Существование и отмену королевской битвы Halo подтвердил разработчик

Ещё в начале года стало известно, что 343 Industries (ныне Halo Studios) отменила проект Tatanka, который был королевской битвой во вселенной Halo. Теперь же существование игры подтвердил бывший директор по дизайну студии Certain Affinity Майк Клоппер.

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В своём портфолио он написал, что возглавлял большую команду дизайнеров, которые работали над отменённым «режимом» королевской битвы для Halo. Майк получил «фантастический опыт» от работы над игрой и считает, что она могла изменить франшизу. Самим разработчикам нравился геймплей Project Tatanka.

Увы, каких-либо геймплейных деталей о королевской битве Майк не раскрыл. Известно, что игроки перемещались по кольцам с разными биомами, могли использовать технику и выполняли небольшие задания для получения наград. Причиной для отмены стала невозможность оперативно выпускать новый контент.

Несмотря на отмену королевской битвы, серию Halo должно ждать светлое будущее. В серии создаётся несколько игр, а ранее инсайдер рассказал, что 343 Industries работала над сиквелом Halo Infinite до начала перехода на движок Unreal Engine 5.