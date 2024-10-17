Новую Call of Duty запретили в Кувейте по неназванным причинам

Власти Кувейта не одобрили выход шутера Call of Duty: Black Ops 6 в стране. Об этом сообщает портал DTF.

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В Activision подтвердили, что власти страны не одобрили релиз. Разработчики объявили о возврате средств всем жителям региона, предзаказавшим игру. Причины запрета официально не раскрыты, но, возможно, это связано с тем, что игра затрагивает события войны в Персидском заливе, начавшейся после вторжения Ирака в Кувейт.

В Activision надеются, что в будущем местные власти пересмотрят свое решение и одобрят выход проекта.

Call of Duty: Black Ops 6 — это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная компаниями Treyarch и Raven Software. Она является прямым продолжением Call of Duty: Black Ops Cold War, вышедшей в 2020 году. События игры разворачиваются в 1991 году. Главными героями кампании выступают агенты Трой Маршалл и Фрэнк Вудс, которые собирают отряд для борьбы с тайной организацией «Пантеон», проникшей в руководство ЦРУ.

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 запланирован на 25 октября для ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S. Подписчикам Game Pass проект будет доступен с первого дня выхода.