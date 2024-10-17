Сотни работников Ubisoft начали забастовку из-за условий работы

Более 700 сотрудников Ubisoft во Франции устроили трёхдневную забастовку из-за претензий к условиям работы в компании.

© Скриншот

Главной причиной проблем стало обязательное требование работников вернуться в офис, которое Ubisoft огласила месяц назад. Подчинённым заявили, что они должны проводить в офисе не менее трёх дней в неделю.

Подобный подход якобы должен был помочь с развитием креатива и командной работы в компании.

Проблема заключается в том, что многие сотрудники уже привыкли работать из дома за последние годы и полностью перестроили под эти условия свою жизнь. В самой Ubisoft заявляли, что работникам дадут время на решение подобных проблем.

Требование Ubisoft назвали «соломинкой, которая сломала спину верблюда». Французский профсоюз STJV пытался «достучаться» до Ubisoft с помощью жалоб, но те остались без ответа — и в итоге сотрудники решили выйти на забастовку.

Ранее в STJV отметили, что новые условия работы были приняты после переговоров о пересмотре зарплат. И предложения Ubisoft по оплате в рамках этих переговоров назвали неприемлемыми.

Кроме того, STJV требует от Ubisoft устранить гендерный разрыв в оплате труда и принимать решения с учётом мнения сотрудников.

Поможет ли забастовка ситуации — непонятно. Но сейчас у самой Ubisoft есть и много других проблем. Перенос релиза Assassin’s Creed Shadows и низкие продажи Star Wars Outlaws очень негативно сказались на стоимости акций компании.

Каждый десятый акционер выступает за продажу Ubisoft, а главы фирмы и китайский гигант Tencent изучают возможность полного выкупа игровой компании.

Кроме того, Ubisoft может грозить судебное разбирательство из-за раскрытия данных пользователей Ubisoft Store и Ubisoft+. А ещё в сети ходят слухи о закрытии шутера XDefiant.