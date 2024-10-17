Раскрыты точные сроки релиза всех видеокарт флагманской линейки RTX 50XX

Согласно последним данным, все видеокарты флагманской линейки NVIDIA RTX 50XX будут представлены в I квартале 2025 года.

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По данным источника, релиз начнётся с презентации моделей RTX 5090 и RTX 5080 на выставке CES в январе 2025 года. В феврале NVIDIA планирует выпустить версии RTX 5070 Ti и RTX 5070, а в марте появятся RTX 5060 Ti и RTX 5060.

Таким образом, NVIDIA завершит выпуск всей серии RTX 50XX к концу марта 2025 года. На данный момент не планируется выпускать модели с приставкой SUPER.

Ожидается, что генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг официально представит линейку RTX 50XX в рамках своей презентации на CES 2025, которая состоится 7 января.