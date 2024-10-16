Онлайн DayZ вырос на фоне релиза дополнения Frostline

У DayZ 15 октября состоялся релиз «морозного» дополнения Frostline, чей выход помог онлайну игры в Steam.

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Пик онлайна за последние 24 часа составил 60111 игроков, а на данный момент в DayZ играют 24368 пользователей. Расширение не смогло побить абсолютный рекорд пикового онлайна выживалки (73418), но результат всё равно получился весьма достойный.

Во Frostline игроки смогут посетить заснеженный архипелаг Сахал, где они встретят новые испытания на выживание, дополнительные виды животных, игровых механик (новые болезни и обновлённая система рыбалки), зимняя одежда и другой контент.

Само расширение уже получило «В основном положительные» отзывы в Steam — рейтинг одобрения новинки составляет 76% (434 отзыва).

Игроки отмечают, что новая карта получилась очень красивой и сложной, хотя многим пользователям не хватило контента и не особо понравилась цена в 1521 рублей (сейчас дополнение продают со скидкой в 10%).

Однозначно лучше Намальска. Выживач стал хардкорнее. На старте все дружно сидели у костра. Довольно частые метили из-за которых обзора почти 0 не дают расслабиться. Советую к покупке, но только с хорошей скидкой. 1.5 килорубля слишком много за минимум контента. P.s верните деньги за Ливонию…. — Deathly Hallows

На карте есть интересные локации, нужно добавить еще несколько. Это более сложная карта для выживания, для тех, кто любит более сложные задания. — Ghost