Сборник Tetris Forever получил дату релиза

В конце лета компания Digital Eclipse анонсировала сборник Tetris Forever, посвящённый сорокалетию легендарной головоломки. А теперь назвала дату его релиза: коллекция выйдет на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC 12 ноября. Создатели также показали ключевой арт сборника.

© Digital Eclipse

В сборник включены игры:

Tetris — оригинальная версия Пажитнова, вышедшая в 1984 году на компьютере «Электроника-60»;

— оригинальная версия Пажитнова, вышедшая в 1984 году на компьютере «Электроника-60»; Tetris — версия Spectrum Holobyte, выпущенная в 1988 году на Apple II;

— версия Spectrum Holobyte, выпущенная в 1988 году на Apple II; Tetris — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1988 году на Famicom;

— игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1988 году на Famicom; Hatris — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1990 году на Famicom;

— игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1990 году на Famicom; Tetris 2 + Bombliss — выпущена Bullet-Proof Software в1990 на Famicom;

— выпущена Bullet-Proof Software в1990 на Famicom; Hatris — игра Bullet-Proof Software, вышла в 1991 году на Game Boy;

— игра Bullet-Proof Software, вышла в 1991 году на Game Boy; Hatris — версия Bullet-Proof Software, выпущенная в 1992 году на Nintendo Entertainment System;

— версия Bullet-Proof Software, выпущенная в 1992 году на Nintendo Entertainment System; Super Tetris 2 + Bombliss — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1992 году на Super Famicom;

— игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1992 году на Super Famicom; Tetris Battle Gaiden — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1993 году на Super Famicom;

— игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1993 году на Super Famicom; Super Tetris 2 + Bombliss Genteiban — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1993 году на Super Famicom;

— игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1993 году на Super Famicom; Super Tetris 3 — игра Bullet-Proof Software, выпущенная в 1994 году на Super Famicom;

— игра Bullet-Proof Software, выпущенная в 1994 году на Super Famicom; Super Bombliss — игра Bullet-Proof Software, выпущенная в 1995 году на Game Boy

— игра Bullet-Proof Software, выпущенная в 1995 году на Game Boy Super Bombliss — версия, выпущенная в 1995 году на Super Famicom;

— версия, выпущенная в 1995 году на Super Famicom; Super Bombliss DX — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1998 году на Game Boy.

Помимо этого, покупателей ждёт интерактивный музей с документальными материалами, полная видеоистория «Тетриса» и совершенно новая игра серии: Tetris Time Warp, созданная Digital Eclipse. В ней команды из четырёх игроков будут перемещаться между различными эпохами Тетриса.