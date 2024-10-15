Сборник Tetris Forever получил дату релиза

Сборник Tetris Forever выпустят 12 ноября
В конце лета компания Digital Eclipse анонсировала сборник Tetris Forever, посвящённый сорокалетию легендарной головоломки. А теперь назвала дату его релиза: коллекция выйдет на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC 12 ноября. Создатели также показали ключевой арт сборника.
В сборник включены игры:
- Tetris — оригинальная версия Пажитнова, вышедшая в 1984 году на компьютере «Электроника-60»;
- Tetris — версия Spectrum Holobyte, выпущенная в 1988 году на Apple II;
- Tetris — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1988 году на Famicom;
- Hatris — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1990 году на Famicom;
- Tetris 2 + Bombliss — выпущена Bullet-Proof Software в1990 на Famicom;
- Hatris — игра Bullet-Proof Software, вышла в 1991 году на Game Boy;
- Hatris — версия Bullet-Proof Software, выпущенная в 1992 году на Nintendo Entertainment System;
- Super Tetris 2 + Bombliss — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1992 году на Super Famicom;
- Tetris Battle Gaiden — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1993 году на Super Famicom;
- Super Tetris 2 + Bombliss Genteiban — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1993 году на Super Famicom;
- Super Tetris 3 — игра Bullet-Proof Software, выпущенная в 1994 году на Super Famicom;
- Super Bombliss — игра Bullet-Proof Software, выпущенная в 1995 году на Game Boy
- Super Bombliss — версия, выпущенная в 1995 году на Super Famicom;
- Super Bombliss DX — игра Bullet-Proof Software, которая вышла в 1998 году на Game Boy.
Помимо этого, покупателей ждёт интерактивный музей с документальными материалами, полная видеоистория «Тетриса» и совершенно новая игра серии: Tetris Time Warp, созданная Digital Eclipse. В ней команды из четырёх игроков будут перемещаться между различными эпохами Тетриса.