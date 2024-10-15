Три новых версии Xbox Series поступили в продажу

Компания Microsoft представила три новых модели игровой приставки Xbox Series X/S. Новинки уже доступны для покупки на официальном сайте или у западных ритейлеров.

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Теперь геймерам доступны белая Xbox Series X без дисковода и версия на 2 ТБ в цвете «галактический чёрный», а также Series S на 1 терабайт.

Xbox Series X 2 TБ, Special Edition (галактический чёрный) — $ 599,99 (57,6 тыс. рублей);

Xbox Series X 1 TБ, Digital Edition (белый) — $ 449,99 (43,2 тыс. рублей);

Xbox Series S 1TБ (белый) — $ 349,99 (33,6 тыс. рублей).

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Отечественные интернет-магазины и сети электроники пока не объявляли о старте продаж или предзаказах моделей в России. Сейчас за Xbox Series S на 512 ГБ ритейлеры просят 30–40 тыс. рублей.