Bandai Namco отменила новые игры по «Наруто» и One Piece из-за убытков

Издание Bloomberg сообщило, что издательство Bandai Namco отменило сразу несколько игр. Компания вынуждена сокращать расходы из-за серьёзных убытков. Например, в следующем году она закроет многопользовательскую Blue Protocol, а ещё летом поддержка прекратилась у мобильной Tales of the Rays.

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Вынужденное сокращение расходов повлияло и на будущие игры, находящиеся в разработке. Bandai Namco отменила или приостановила создание нескольких игр. Среди них были игры по аниме-франшизам Naruto, One Piece, а также некий проект по заказу Nintendo.

Какие-либо детали об отменённых играх неизвестны. Однако источники сообщили, что Bandai Namco давит на сотрудников, вынуждая их самостоятельно уходить с работы. Их отправляют в офисы или помещения без конкретных задач — снижение эффективности приводит к будущему сокращению выходного пособия, из-за чего сотрудники увольняются сами, чтобы не дожидаться критической точки.

Сообщается, что в «комнаты изгнания» попало 200 человек с апреля — сотня уже уволилась. Сама Bandai Namco заявила, что не оказывает давление на сотрудников, а «оценивает ситуацию», прежде чем дать им новые поручения.

К слову, серьёзную финансовую поддержку издательству может оказать файтинг Dragon Ball: Sparking! ZERO. Всего за сутки он продался тиражом свыше трёх миллионов копий, а также заслужил высокие оценки.