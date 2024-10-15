Авторы Overwatch 2 рассказали об изменениях карт и режиме в честь Хэллоуина

Создатели Overwatch 2 рассказали про изменения пары ключевых карт и систем в 13 сезоне — и заодно поделились деталями о событии Halloween Terror.

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Мероприятие в честь Хэллоуина добавит в игру дополнительный режим «Лаборатория Крысенштейна», где у персонажей будут разные «мутации» — их можно выбирать, чтобы изменить умения и характеристики героев.

К примеру, можно сделать акцент на защите от всего урона и тому подобное. Авторы призвали игроков к экспериментам со способностями персонажей, так как это привнесёт разнообразия боям.

Для 13 сезона переработали сразу несколько карт — Dorado, Numbani, Circuit Royal и Havana. Главным образом изменения направлены на улучшения баланса между нападающей и защищающейся сторонами.

На Dorado изменили расположение объектов, чтобы игроки не могли подкарауливать врагов у точки возрождения. И на карте появилась новая лестница, которая позволит атакующей стороне легче подниматься на высокие точки.

На Numbani упростили доступ к первой зоне для атакующих, а в третью зону добавили точку возрождения для защитников. Заодно на карте немного поменяли расположение маршрутов;

Для Circuit Royal тоже изменили расположение объектов, чтобы у игроков было больше укрытий и защиты от врагов у точки возрождения;

Havana тоже пережила похожие изменения — новые маршруты, упрощённый доступ к высоким точкам и защита от «кэмпинга».

Заодно разработчики обновили систему «Защитной матрицы», добавив специальную кнопку на интерфейс со списком участников матча — теперь пользователи смогут быстрее сообщать о «токсичном поведении» игроков, особенной на консолях. Были внесены и улучшения в процесс матчмейкинга.

Кроме того, в игру добавили ряд изменений баланса для персонажей — у Раматтры теперь будет больше стратегических опций в бою, а Мауга получит усиление для пулемёта «Ганни». Джуно теперь потребуется быть ближе к союзникам для лечения и так далее. Улучшения ещё затронули Сомбру и Соджорн.

А в следующем патче разработчики, кстати, внесут изменения и для других героев — к примеру, Бригитты и Баптиста.

Сам старт 13 сезона намечен на 15 октября.