Авторы российской тактики «Спарта 2035» выпустили бесплатный пролог в Steam и VK Play

Российская студия Lipsar Studio выпустила ознакомительную версию своей игры SPARTA 2035 — она уже доступна игрокам в Steam и VK Play бесплатно.

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Пошаговая тактика расскажет о частной военной компании из России, которая выполняет секретные задания на территории выдуманной африканской страны. При создании разработчики ориентировались на лидеров жанра — XCOM и Jagged Alliance.

Видео доступно в группе SPARTA 2035 Turn-based Tactics ВКонтакте. Права на видео принадлежат Lipsar Studio.

В релиз вошли две обучающие миссии в рамках пролога к основной кампании. Игроки смогут опробовать четырёх бойцов-спартанцев и познакомиться с важными для сюжета персонажами.

Пролог «Спарты 2035» уже можно скачать в Steam и VK Play. Основная игра выйдет в 2025 году — одним из инвесторов стал Институт развития интернета.