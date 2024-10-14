В футсим EA Sports FC добавят открытый мир в духе NBA 2K

Компания Electronic Arts провела небольшую презентацию, на которой рассказала о будущем бренда EA Sports. Разработчики анонсировали полноценный открытый мир, где игроки смогут проводить время друг с другом, занимаясь различными футбольными активностями.

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При этом речь идёт не только о футбольном симуляторе EA Sports, но и об американском футболе Madden. В каких именно частях добавят режим с открытым миром, неизвестно.

Наши команды работают над несколькими проектами, которые объединят виртуальные игровые площадки, где геймеры смогут проводить время с друзьями с помощью своих аватаров. Речь идёт об уникальном опыте для EA Sports FC и американского футбола Madden. Мы пока не готовы делиться всеми деталями, но мы очень воодушевлены тем, что ждёт наших игроков в будущем.

Концепция открытого мира уже несколько лет существует в баскетбольном симуляторе NBA 2K. В нём игроки могут попасть на большую онлайн-площадку со своим аватаром и заниматься различными активностями: общаться с другими пользоваться, играть в уличный баскетбол и проводить время с друзьями.