В Digital Foundry назвали технические проблемы ремейка Silent Hill 2

Технически специалисты из Digital Foundry провели анализ Silent Hill 2 Remake на PC и PS5, отметив ряд проблем с производительностью хоррора.

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Речь идёт не только о неожиданных падениях FPS, но и всевозможных подвисаниях — при работе анимации, перемещению по уровням и не только.

Особенно много проблем вызывает именно последний пункт, так как он попросту мешает прохождению. Судя по всему, игра оказалась очень требовательной к процессору, но даже на мощных PC (к примеру, с Ryzen 7 7800X3D) возникают подобные недостатки.

В DF пришли к выводу, что основная часть проблем вызвана самим движком игры, Unreal Engine 5. При этом полностью исправить недостатки, судя по всему, не выйдет — получится лишь уменьшить масштаб проблем.

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В плюсы PC-версии игры записали хорошую вариативность настроек графики и улучшения по сравнению с консольной версией. К примеру, это касается глобального освещения и отражений, за которые отвечает технология Lumen. «Успеха» в этой области достигают с помощью опции трассировки лучей.

Правда, в игре всё равно возникают баги в этой области — мерцает трава и сама «картинка», листья оставляют за собой «следы» при движении и тому подобное.

Проблемы с анимациями особенно касаются одежды и всевозможных тканей. Они работают в 30 FPS — даже если сама игра запущена с другой частотой кадров. Поэтому поведение штор или флагов при ветре может выглядеть несколько странно. Кроме того, катсцены тоже поддерживают лишь 30 FPS — похожее ограничение, судя по всему, есть и на PS5.

Некоторые проблемы на PC пользователи попытались решить с помощью модов — добавив поддержку DLSS, которая устраняет ряд багов освещения и отражений. Но полностью избавиться от этих сложностей, увы, не получится.

Технические проблемы новинки, кстати, не помешали ей заработать положительные оценки критиков и игроков — от последних хоррор получил 9,3 балла на Metacritic.