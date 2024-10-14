Metaphor: ReFantazio заняла первое место по онлайну среди одиночных JRPG в Steam

Metaphor: ReFantazio достигла нового рекорда пикового онлайна в Steam — он составил почти 86 тысяч человек.

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Если точнее, то речь идёт про 85951 пользователя, а на данный момент в игре находится 53414 игроков. Новинка авторов из Atlus ещё и поставила рекорд по пиковому онлайну в Steam среди одиночных JRPG.

Если брать общий топ JRPG в Steam, то игра уступает Monster Hunter: World, Monster Hunter: Rise, Granblue Fantasy и Final Fantasy XIV. Хотя не исключено, что Metaphor сможет обойти и последнюю пару конкурентов.

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Ранее Metaphor: ReFantazio обошла по уровню популярности в Steam другие проекты Atlus, включая Persona 3 Reload и Persona 5 — пик их онлайна составлял 45 тысяч человек и 35 тысяч пользователей соответственно.

Но в топе игр издателя SEGA новинка всё ещё не смогла перегнать Football Manager 2024, Total War: Warhammer и другие хиты компании.

На данный момент фэнтези-RPG собрала почти 5 тысяч «очень положительных» отзывов в Steam, рейтинг одобрения игры сейчас составляет 92%.