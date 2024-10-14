Создатели игр про покемонов подверглись «ядерной» хакерской атаке

Согласно последней утечке, следующая игра в основной серии Pokemon будет выпущена как на новой консоли Nintendo, так и на текущей Switch. Разработчик Game Freak стал жертвой серьезной хакерской атаки, в результате которой было похищено более терабайта данных, что делает данный инцидент беспрецедентным в истории компании. Об этом сообщает издание WccfTech.

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Среди украденной информации оказались исходные коды старых частей серии, включая Black 2 & White 2, а также данные о будущих проектах, таких как игра 10-го поколения под кодовым названием Gaia. Утечка также подтвердила, что следующая консоль Nintendo носит кодовое название Ounce.

Кроме того, стало известно, что Game Freak работает над игрой под кодовым названием Synapse, которая предположительно является MMO во вселенной Pokemon. Также хакеры раскрыли информацию о новой ролевой игре с открытым миром Pokemon Legends: Z-A, которая планируется к релизу только на первой Switch.

Эксперты считают утечку «ядерной» и потенциально более серьезной, чем прошлогодняя утечка Insomniac Games. В украденных данных содержится не только информация о новых играх серии и планах Game Freak и The Pokemon Company, но и стенограммы рабочих собраний сотрудников обеих компаний.

На данный момент из 1 ТБ данных расшифровано менее 10 ГБ, что означает, что в ближайшее время в сеть могут попасть большие откровения, включая секретные планы Nintendo по поводу запуска Switch 2.

Game Freak уже отреагировала на утечку, подтвердив, что она содержит личные данные сотрудников и принесла извинения. Компания также заверила, что приняла меры для предотвращения новых утечек и начала удалять конфиденциальную информацию из соцсетей.