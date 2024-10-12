В ФКС оценили отказ игроков украинской команды от рукопожатий с россиянами

Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит назвал русофобией отказ игроков украинской команды Natus Vincere от рукопожатий с россиянами из Virtus.pro. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Федерация компьютерного спорта России придерживается принципа спорта вне политики. Мы всегда рады видеть любые иностранные команды и любых киберспортсменов на соревнованиях, которые проводятся в России под эгидой федерации», — заявил Смит.

Инцидент произошел 12 октября. Перед игрой литовский игрок Natus Vincere Юстинас Лекавичюс подошел к спортсменам из российской команды Давиду Даниеляну и Петру Болышеву, чтобы обменяться с ними приветствиями и удариться кулаками, однако уже после противостояния он и украинец Игорь Жданов отказались подойти к российским соперникам.

Natus Vincere и Virtus.pro встретились в четвертьфинале международного турнира IEM Rio в Рио-де-Жанейро по игре Counter-Strike 2. Украинская команда одержала победу со счетом 2:0.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в июле 2024 года объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Первое подобное мероприятие состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Точный список дисциплин и даты проведения будут объявлены позднее. 26 июля стало известно, что российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе.