Разработчики Hogwarts Legacy выпустят платное обновление с новым контентом

Warner Bros. Games готовит расширенное издание Hogwarts Legacy, которое добавит новый контент в игру. Об этом сообщает главный редактор Insider-Gaming Том Хендерсон со ссылкой на источники.

© Sony

Расширенная Hogwarts Legacy Definitive Edition предложит игрокам 10-15 часов дополнительного контента, включая новые сюжетные квесты, побочные задания и активности. Также будут добавлены дополнительные наряды.

Владельцы оригинальной версии смогут приобрести Definitive Edition в виде отдельного DLC. Дата релиза пока не определена, но, по данным источников Хендерсона, она может состояться в 2025 году по цене $20-30 (от 1,9 до 2,9 тыс. руб.).

В июле Джейсон Шрайер также сообщал о существовании режиссерской версии игры, созданной при участии Rocksteady Studios.

Hogwarts Legacy или «Хогвартс. Наследие» — видеоигра в жанре action/RPG, разработанная американской студией Avalanche Software и изданная Warner Bros. Games. Действие игры разворачивается в фэнтезийной вселенной «Гарри Поттера» в XIX веке. Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года, получила оценку 84 балла из 100 на Metacritic и разошлась тиражом более 22 млн копий.