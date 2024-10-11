Бывшие разработчики Disco Elysium объявили о создании новых студий и RPG

Бывшие разработчики Disco Elysium объявили о создании двух разных новых студий — причём анонсы одновременно состоялись сегодня, 11 октября.

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Первая студия получила название Longdue Games, в ней заняты 12 бывших сотрудников компании ZA/UM. Сейчас авторы занимаются новой ролевой игрой, которая будет духовным наследником Disco Elysium.

Второй студией стала Dark Math Games, которую ещё 20 бывших сотрудников ZA/UM основали в Британии. Эти разработчики тоже занимаются созданием новой RPG — детективным приключением под названием XXX Nightshift, у которого уже вышел геймплейный трейлер с системой диалогов.

В студии Longdue Games ещё трудятся бывшие сотрудники из Rockstar, Bungie и Brave At Night. В этой компании хотят создавать игры, которые бы вызывали «эмоциональный и интеллектуальный» отклик у игроков. К тому же в грядущих творениях студии будет большой упор на глубину и нарратив.

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Тот же духовный наследник DE будет исследовать темы взаимодействия «сознания и подсознания», «видимого и невидимого». Саму игру называют «психогеографической RPG», где каждое решение пользователя будет влиять на мир и персонажей.

Что касается XXX Nightshift студии Dark Math Games, то это будет глубокая однопользовательская ролевая игра со множеством «инструментов и уровней геймплея».

Ещё новинка продемонстрирует уникальную динамику компаньонов и различные пути для раскрытия дел. По словам авторов, ролевая система в игре «уважает время и интеллект игрока».

Судя по всему, геймдиректор Disco Elysium Роберт Курвиц с новыми студиями не связан — это же касается и арт-директора DE Александра Ростова.

Нарративным директором Longdue выступает Грант Робертс, который со своей игрой ориентируется на классические творения жанра — вроде Ultima или серии Planescape.

Арт-директором и ведущим специалистом Dark Math Games стал Тимо Альберт. Он заявил, что в его студии хотят добавить инноваций традиционным механикам RPG.

Ранее бывшие сотрудники ZA/UM рассказали о проблемах в студии и причинах отмены сиквела и спин-оффа Disco Elysium.