Создавшая Dishonored и Redfall студия Arkane обратилась к игрокам в честь своего 25-летия
Создатели Call of Duty: Black Ops 6 подтвердили возвращение Nuketown и назвали точную дату, когда карта появится в новинке — 1 ноября.
Новость сопроводили небольшим тизером. Напомним, ранее о Nuketown говорили только утечки, но её не было в подтверждённом списке мультиплеерных карт, доступных на релизе.
Call of Duty: Black Ops 6 выходит 25 октября для PC, PlayStation и Xbox (включая Game pass). Ранее авторы шутера раскрыли больше подробностей о сюжетной кампании.