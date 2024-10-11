Создавшая Dishonored и Redfall﻿ студия Arkane обратилась к игрокам в честь своего 25-летия

Создатели Call of Duty: Black Ops 6 подтвердили возвращение Nuketown и назвали точную дату, когда карта появится в новинке — 1 ноября.

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Новость сопроводили небольшим тизером. Напомним, ранее о Nuketown говорили только утечки, но её не было в подтверждённом списке мультиплеерных карт, доступных на релизе.

Call of Duty: Black Ops 6 выходит 25 октября для PC, PlayStation и Xbox (включая Game pass). Ранее авторы шутера раскрыли больше подробностей о сюжетной кампании.