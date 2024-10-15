Гайд по концовкам в Silent Hill 2

Ремейк Silent Hill 2 остался достаточно верным первоисточнику: большая часть сюжета и диалогов сохранены, как и разные варианты концовки. Мы составили гайд о том, как получить каждую концовку в Silent Hill 2, включая шуточные и новые

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1. «Уход»

Концовка, которую получает большинство игроков на первом прохождении. Она считается «хорошей» — по крайней мере, настолько хорошей, насколько может быть финал Silent Hill 2. Джеймс принимает свою ситуацию и уезжает из города вместе с Лорой.

Как и в оригинальной игре, три стандартных концовки, похоже, зависят от поведения игрока. Точные требования немного расплывчатые, но, судя по всему, игроку просто нужно проявлять верность Мэри вместо Марии. Проводите как можно меньше времени с Марией, навещайте ее пореже и особо торопитесь помогать. Также постарайтесь держать здоровье Джеймса полным и периодически поглядывайте на фотографию Мэри в инвентаре.

2. «Мария»

Если предыдущая концовка повествует о верности Мэри, то вторая полностью сосредоточена на Марии. Если вы хотите, чтобы она уехала из города вместе с Джеймсом, то требования прямо противоположные. Помогайте Марии, не позволяйте ей получать урон и соглашайтесь с ней — например, когда она предложит отправиться в госпиталь.

3. «В воде»

Худшая из трех стандартных концовок: Джеймс не выдерживает тяжести своих поступков и решает покончить с собой. Основным критерием для этого финала служит нежелание героя заботиться о себе. Постарайтесь лечиться как можно меньше, только при крайней необходимости, и не пользуйтесь шприцами — они полностью восстанавливают здоровье.

4. «Ритуал»

Тайная концовка из оригинальной игры доступна только на втором прохождении в режиме «Новая игра +». На повторном забеге в городе появятся дополнительные предметы, которые нужно отыскать. Если вы найдете все, то Джеймс попытается воскресить Мэри при помощи оккультного ритуала.

Пока никто не знает точные требования на все 100%, но, похоже, они не сильно отличаются от того, что было в оригинальной Silent Hill 2. Итого игроку нужно найти четыре предмета: книгу «Багровая церемония», Белый елей, Обсидиановый кубок и книгу «Потерянные воспоминания».

«Багровая церемония» находится прямо в начале игры, на кладбище, где Джеймс впервые встречает Анджелу. Книга лежит у надгробия на берегу.

Белый елей можно найти после первой встречи с Марией в парке. Пройдя через гостиницу, отправляйтесь в особняк Болдуин. Пройдите через врата и возьмите бутылку на столике рядом с дверью.

Обсидиановый кубок ждет в Историческом сообществе Сайлент Хилл. Он стоит на месте одной из картин.

«Потерянные воспоминания» спрятаны в отеле Лейквью, на стойке потерянных вещей. Туда можно попасть через сломанную стену в кафе Толука.

5. «Собака»

В Silent Hill 2 также есть две шуточные концовки, в которых оказывается, что за событиями игры стоят… Неожиданные лица. Если вы не знакомы с оригиналом, то лучше не портите себе сюрприз.

Для того, чтобы получить собачий финал, начните повторное прохождение и найдите собачий ключ — это можно сделать до прохождения отеля Брукхейвен. Отправляйтесь в магазин товаров для питомцев: в подсобке, внутри переноски, будет часть ключа. Затем дождитесь встречи с Марией, когда игра вновь разрешит исследовать город, и посматривайте по сторонам. Где-то по пути должна попасться дверь, отмеченная костью. За ней стоит конура, а внутри — вторая часть ключа.

Объедините сломанные фрагменты ключа, чтобы восстановить его. После этого, добравшись до отеля Лейквью в конце игры, посмотрите кассету Джеймса и откройте ключом комнату наблюдения.

6. НЛО

Для второй шуточной концовки на повторном прохождении вновь нужно найти ряд новых предметов, но теперь они как-то связаны с таинственными пришельцами.

Канальный камень находится на витрине к северу от магазина товаров для питомцев.

Отправляйтесь на крышу апартаментов на Сол-стрит. Когда вы услышите странные звуки, осмотрите канальный камень в инвентаре — он должен засветиться.

После этого доберитесь до парка. Неподалеку от телескопов вновь появятся странные звуки — осмотрите камень еще раз.

Наконец, последняя точка — док в отеле Лейквью. Опять осмотрите камень.

Затем отправляйтесь в комнату 312 и осмотрите камень в последний раз.

Новые концовки

В ремейке также появились две новые концовки, доступные на повторных прохождениях. Не будем ничего спойлерить — ниже приведены шаги, которые нужно совершить, чтобы открыть каждую.

Важно! У первой концовки нет предварительных требований, но для второй игру нужно пройти, получив концовку «В воде».