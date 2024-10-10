Анонсирован ремастер Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles

Студия Aspyr анонсировала очередной ремастер — она выпустит обновлённую версию Star Wars Episode I: Jedi Power Battles, релиз которой намечен на 23 января 2025 года для PC, Xbox, Nintendo Switch и PlayStation.

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На консолях уже стартовали предзаказы экшена — его стоимость составит 20 долларов. В Steamего пока можно только добавить в «желаемое».

Действие приключения разворачивается во время первого эпизода саги Джорджа Лукаса, когда джедаям нужно отвоевать королевский дворец планеты Набу и принять участие в ряде других битв.

Противниками выступят разнообразные дроиды и существа из вселенной — а ещё не обойдётся дело и без Дарта Мола. Игроки могут взять на себя роль одного из доступных джедаев (Оби-Ван, Мейс Винду и так далее).

Ещё авторы ремастера сделали доступными часть заблокированных ранее персонажей, которых теперь можно выбрать в начале игры — королевы Амидалы, Ки-Ади-Мунди, боевого дроида и капитана Панаку.

Игра поддерживает кооперативный режим для двух игроков, а ещё в ней есть сюжетная кампания из 10 уровней и различные мини-игры.

Кроме того, разработчики добавили и дополнительные бонусы — режим «Новой игры+», персонажей, поддержку чит-кодов и другие сюрпризы. Судя по всему, фанатов ждут и технические улучшения, хотя деталей по этому поводу пока не огласили.

Оригинальная игра, кстати, вышла на рынке в 2000 году на PlayStation и Dreamcast, а позже появилась и на платформе Game Boy Advance.