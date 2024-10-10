Авторы Killing Floor 3 рассказали об улучшениях своей кровавой системы MEAT

Разработчики Killing Floor 3 в новом документально видео о студии Tripwire Interactive и создании шутера рассказали про улучшения своей системы MEAT.

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Технология была представлена ещё в Killing Floor 2 — она позволяет наносить противникам всевозможный брутальный урон. Отстреливать им конечности, заливать комнаты кровью и так далее — причём следы «разборок» не исчезают со временем, как в некоторых других играх.

Основатель студии Дэйв Хенсли пояснил, что авторы хотели улучшить технологию в триквеле и создать динамическую «кровавую» систему.

Разработчики планировали, чтобы у игрока была возможность отстреливать все части тела монстров, наносить им разнообразные раны и виды урона. При этом весь результат действий пользователя будет виден врагах (ожоги, выстрелы от пуль и так далее).

Отдельное внимание уделили хэдшотам, которые теперь тоже выглядеть более впечатляюще и жутко. Голова противников по сути состоит из нескольких частей плоти, которые раскрываются а-ля кровавый цветок.

Увидеть пару подобных моментов как раз можно в свежем ролике, где авторы заодно рассказали об улучшениях оружия и показали ряд свежих геймплейных кадров шутера.

Релиз Killing Floor 3 состоится в начале 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series — ранее авторы показали не менее кровавый трейлер, где Ползун съел человека.