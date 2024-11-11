Что такое soulslike: объяснение жанра для чайников

Для многих геймеров термин soulslike означает специфическую категорию игр — или даже философию геймдизайна. Однако непосвященным людям это слово не говорит совершенно ни о чем, потому что его невозможно понять без контекста. Портал makeuseof.com рассказал, что такое soulslike и какими характерными чертами обладают игры этого жанра.

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Зарождение жанра

Истоки поджанра soulslike лежат в Demon’s Souls 2009 года релиза. Японская студия FromSoftware хотела, чтобы проект бросал тот же вызов, что и более старые видеоигры, из-за чего сделала прохождение намеренно сложным. Причем сложность выражалась в самых разных моментах: от обилия противников до ловушек, которые могли убить игрока в любой момент.

А идеи Demon’s Souls развила оригинальная Dark Souls 2011 года. Авторы значительно доработали формулу геймплея: цельный мир, состоявший из взаимосвязанных локаций, мотивировал игрока изучать окружение и учиться на ошибках. Именно это видение и стало фундаментом нынешних представлений о soulslike.

Характерные черты soulslike

Темное фэнтези и повествование через окружение

Игры жанра часто разворачиваются в павших, мрачных королевствах, раздираемых войной, болезнью или другими бедствиями. А игрок, в свою очередь, попадает в этот мир, совершенно ничего не зная о его истории. Soulslike-проекты не держат пользователя за руку: ему самому предстоит выяснять подробности сюжета и лор сеттинга.

Чаще всего, soulslike-игры не рассказывают историю прямолинейно. Детали зачастую спрятаны в описаниях предметов, диалогах, дневниках или прочих артефактах. Идея в том, что игрок должен заслужить эту информацию — как и победу над боссами или новые предметы снаряжения. В то же время, никто не мешает просто игнорировать сюжет и играть ради сложных боев: благодаря этому soulslike привлекают порой совершенно разную публику.

Высокая сложность и разнообразие стилей игры

Soulslike-игры обычно предлагают всего один уровень сложности — никакого «легкого» или «казуального» нет. Поэтому успех игрока зависит от того, как быстро он научится методом проб и ошибок. Для победы нужно запоминать поведение противников, понимать, когда блокировать атаки, когда стоит перейти в нападение.

Ключевой момент стратегии здесь — выбор собственного стиля игры. Большинство проектов в жанре (за исключением разве что Sekiro) предлагают игроку развивать своего персонажа различными способами, но сначала предстоит понять, какой будет наиболее комфортным.

Контрольные точки

Demon’s Souls ввела еще один важный для жанра концепт — «костры». Контрольные точки, которые предоставляют игроку возможность перевести дух. Они сохраняют прогресс, полностью излечивают здоровье и восполняют запас целебных фляжек. Кроме того, прокачиваться и чинить снаряжение можно только в этих точках.

Однако у отдыха есть цена: после сохранения все убитые враги, не считая боссов, возрождаются. А значит, у контрольных точек есть тактические нюансы. После смерти персонаж появляется у последнего костра, где он отдыхал — если вы давно не сохранялись, то случайная ошибка может отбросить игрока далеко назад. Не говоря уже о том, что накопленная валюта, необходимая для прокачки, остается на месте гибели. За ней можно вернуться… Но если еще раз погибнуть по пути, то потерянные «души» пропадут навсегда.