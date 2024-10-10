Kingdom Come: Deliverance 2 могут защитить с помощью Denuvo

На кураторской странице Denuvo Games в Steam появилась Kingdom Come: Deliverance 2 — судя по всему, ролевая новинка будет использовать защиту Denuvo на PC.

© Скриншот

Кроме того, игра якобы не выйдет в магазине GOG, а будет доступна на PC лишь в Steam и Epic Games Store. Официально пока наличие Denuvo разработчики новинки не подтверждали — упоминания защиты на странице самой игры в Steam тоже не замечено.

В прошлом Denuvo появлялась и в других свежих проектах издателя Deep Silver — к примеру, в Dead Island 2. Поэтому вполне возможно, что она будет и у KCD2.

Если информация окажется правдивой, то она вряд ли порадует игроков. В прошлом защита Denuvo с системой Anti-tamper, которая ограничивает число активаций по времени, вызывала много проблем с другими играми.

К примеру, серверы Denuvo могли отключаться, пользователи теряли доступ к своим покупкам и тому подобное. Фанаты серии Civilization в конце августа дажепризвали авторов Sid Meier’s Civilization VII отказаться от использования Denuvo.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 намечен на 11 февраля 2025 года, поэтому разработчики наверняка пояснят ситуацию с Denuvo до выхода игры.

Ранее создатели уже поведали про технические особенности приключения и диалоги в стиле Red Dead Redemption 2. Сценарий KCD2, кстати, вышел размером с 25 полноценных романов.

Сама игра будет доступна на PS5, Xbox Series и PC, а ещё у неё появится красочное коллекционное издание.