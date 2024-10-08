Для Diablo 4 вышло крупное дополнение Vessel of Hatred

Сегодня Blizzard выпустила дополнение Vessel of Hatred для Diablo 4. Расширение уже доступно для покупки, однако в России его нельзя купить официально.

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Дополнение рассказывает о судьбе Мефисто, который вновь угрожает Санктуарию. Чтобы противостоять столь могущественному врагу, игроки отправятся в регион — Наханту, который знаком фанатам по Diablo 2.

Главной фишкой Vessel of Hatred стал новый класс — наследник духов. Благодаря духовной связи он может управлять животными, которые помогают в бою и исследовании. Вдобавок к этому новый класс получит собственный квест.

Ко всему прочему геймерам доступна механика наёмничества и многое другое, что появилось с выходом DLC.