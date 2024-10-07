Авторы масштабного мода Fallout: Nuevo Mexico вернулись со свежим трейлером

Создатели масштабного мода Fallout: Nuevo Mexico вернулись с новым трейлером после недавней заморозки проекта, завершившейся в июле.

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В свежем трейлере показали Мехико — крупнейший город Северной Америки и крупнейший хаб в Fallout: Nuevo Mexico. Когда-то он был ярким сердцем огромного мегаполиса, но теперь это руины, где различные фракции сражаются за господство и выживание.

Разработка Fallout: Nuevo Mexico далека от завершения, а свежий трейлер всего лишь передаёт видение его авторов. В проекте будет несколько хабов, и моддеры продолжают трудиться над уровнем детализации (LOD).

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А мы напомним, что в конце июля фанатов Fallout порадовали долгожданным релизом глобального мода Fallout: London. Проект стал самой быстро распространяемой игрой в истории GOG.