«Слишком скучно»: игроки уничтожают аддон Shattered Space для Starfield
30 сентября для Starfield вышло первое крупное сюжетное дополнение под названием Shattered Space. Однако фанаты принялись громить аддон, оставляя множество отрицательных отзывов на странице в Steam.
На момент написания новости у дополнения более 1,7 тыс. отзывов, причём положительных среди них только 33%. Вероятно, в ближайшие дни ситуация с рейтингом Shattered Space станет ещё хуже.
По словам пользователей, аддон получился невероятно скучным и называют его набором квестов за $ 20. Игроки отмечают, что даже основная линейка заданий получилась крайне проходной и безликой.
Starfield вышла 6 сентября 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.