Разработчики Gothic 1 Remake раскрыли возможное время прохождения и детали геймплея

В сети появились ответы разработчиков Gothic 1 Remake на вопросы, которые им задавали в рамках gamescom 2024. Можно узнать множество деталей о мире игры, боевой системе и её технической составляющей.

С самого начала мир Gothic 1 Remake будет открыт для исследования, но стоит учитывать, что в нём будут сильные монстры, которых не победить без хорошей прокачки, а также препятствия, которые можно обойти лишь определёнными заклинаниями. Например, превратиться в жука, чтобы протиснуться в туннели.

Многие квесты также получится пройти в любом порядке, просто основные из них продвигают сюжет вперёд. К слову, время прохождения также может увеличиться примерно до 30 часов против 20 часов в оригинальной Gothic. В Alkimia Interactive также хотят побудить игроков заняться повторным прохождением, чтобы увидеть разные варианты событий и испытать другие стили боя.

Во второй и третьей главах появятся новые дополнительные задания и способы их выполнения, однако основной квест будет крутиться вокруг Болотного Лагеря. Также расширят квесты гильдий, а самим фракциям проработают мотивацию и цели.

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В ремейке стоит ждать «очень сложную» систему реакций на действия игрока со стороны NPC. Они будут зависеть от хода сюжета, пройденных квестов, роли персонажей и недавних событий. Также NPC смогут использовать магию.

Особое внимание в Gothic 1 Remake уделят прокачке. Игроки смогут сами ковать себе оружие с помощью найденных рецептов и материалов, а также повышать уровень вплоть до пятидесятого. Система прогрессии близка к оригиналу — опыт даётся за победу над врагами и выполнение квестов, но выучить навыки получится только у учителей. Доступ к магии при этом удастся получить чуть раньше, чем в оригинале. Также появятся новые навыки, включая свободное лазание и ныряние под воду.

На релизе в ремейке появится возможность фиксации камеры слева или в центре экрана. Настроить можно будет и сложность, отличную от задуманной разработчиками, но такой способ прохождения называют «вариацией». Те, кому не хватит испытаний, смогут повысить сложность, однако ждать режима «Новая игра+» не стоит.

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Если говорить о технической составляющей, то Gothic 1 Remake работает на движке Unreal Engine 5, а также поддерживает технологии Lumen, Nanite и трассировку лучей. На PlayStation 5 и Xbox Series будут режимы качества и производительности, причём на PS5 Pro стоит ждать «некоторые улучшения». Компьютерные игроки в свою очередь смогут воспользоваться технологиями генерации кадров, но какими именно — пока неизвестно.

Напомним, что сама Gothic 1 Remake, как надеются разработчики, должна выйти в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Пока можно посмотреть трейлер о сеттинге и персонажах игры.