Лучшие герои в Deadlock

На данный момент в Deadlock доступны 22 героя, и у каждого из них есть свои нюансы: от уникального арсенала способностей до различий в оружии, характеристиках и путях прокачки. Мета в подобных играх формируется достаточно долго, но теперь она достаточно закрепилась, чтобы можно было говорить о ранжировании персонажей по силе. Портал PC Gamer рассказал об одних из лучших героев в Deadlock.

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S-тир

Абрамс

Абрамс — монстр, способный доминировать каждый момент игры в руках опытного игрока благодаря высокой выживаемости и тонне эффектов контроля. Т.к. его невероятно тяжело убить, он отлично показывает себя в командных битвах, где наносит огромный урон в ближнем бою с помощью кулаков и дробовика. К тому же, он неплох и на линии — спасибо пассивной регенерации и возможности красть здоровье.

Динамо

Специалист по крупным боям «стенка на стенку». Динамо — крайне гибкий герой, способный и лечить союзников, и контролировать соперников. Если правильно разыграть его навыки, то вражеская команда останется беспомощной: товарищам нужно будет лишь уничтожить их.

Пелена

Пелена — лучшая из немногих лейт-гейм гипер-керри, представленных в Deadlock. Она может вступить в бой, выйдя из невидимости, и буквально «удалить» всю команду соперников одной ультой. Пелена также хорошо догоняет убегающих противников, расправляется с теми, у кого нет эффектов контроля, и подчищает недобитые цели за союзниками. Если дать ей шанс раскачаться, то она будет практически неостановимой.

А-тир

Карман

Самый неуловимый из всех героев в Deadlock. Покет сияет в руках знающего игрока: ульта, накладывающая на противников DoT-эффект, может подкосить целую команду в правильной ситуации. Телепортация — отличный инструмент для начала боя, однако игроки-ветераны используют для этой цели предметы, а навык берегут под конец сражения, чтобы быстро сбежать.

Бибоп

Бибопа любят и ненавидят в равной степени из-за его способности притягивать противников к себе крюком. Более того, этого героя можно развивать по-разному: липкая бомба, ульта и орудие Бибопа — валидные пути прокачки. Учитывая, что никто другой не может выцепить ключевую цель и уничтожить ее за секунду, Бибоп вынуждает соперников строить тактику вокруг него.

Айви

Без пяти минут идеальный герой поддержки. Ульта Айви, позволяющая ей взмыть в небо, взяв с собой союзника, способна создавать уникальные комбинации способностей. Ничто не мешает ей, например, подцепить Хейз в ульте или Бибопа. Другими словами, Айви не стоит недооценивать.

Инфернус

Специалист по выдаче совершенно абсурдных объемов урона. Инфернус опасен и на линии, где он может поджигать соперников, и в командных боях, где его ульта оглушает цели в гигантском радиусе. Кража жизни и возможность инициировать сражения с помощью оглушения делают Инфернуса грозным оппонентом на любой стадии игры. Лучше него с ролью керри справляется разве что Пелена.

Заточка

В Deadlock герои зачастую наносят урон резкими всплесками, но Заточка живучий, как таракан. Его пассивная способность превращает треть входящего урона в damage-over-time, а ульта — моментально убивает соперников, у которых меньше 30% здоровья. Заточка может легко вырваться вперед по экономики, и его навыки помогут сохранить преимущество.