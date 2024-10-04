Звездой свежего видео «Коллекции Genshin Impact» стала кузнец Шилонен

HoYoverse (miHoYo) представила свежее видео серии «Коллекция Genshin Impact», посвящённый Шилонен. Баннер с ней станет доступен 9 октября, в день выхода версии 5.1 «Радуга обречена сгореть».

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Шилонен является новой играбельной пятизвёздочной героиней поддержки, которая использует в бою одноручное оружие и силу Гео. Её способностям как раз и посвятили свежий ролик.

«Шилонен поразительно проворна и хороша в бою, но она предпочитает роль специалиста логистической поддержки.

Она любит лежать на дереве не потому, что ленится, — так она ищет наиболее удобную позу для работы мозга».

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Браузерное событие Шилонен «Срочные заказы» доступно до 11 октября.