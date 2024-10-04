Paradox анонсировала для Hearts of Iron 4 дополнение Götterdämmerung
Компания Paradox Interactive анонсировала новое дополнение для Hearts of Iron IV под названием Götterdämmerung. Оно посвящено Германии (и не только), а его релиз запланирован на 14 ноября.
Главные особенности Götterdämmerung (полное описание на русском языке доступно в Steam):
- особые проекты супероружия — разработчики свяжут существующие системы исследований с новой механикой экспериментальных разработок;
- военные налёты — будут иметь связь с особыми проектами и станут основным инструментом противодействия разработкам противника;
- Германия — полная переработка исторического дерева фокусов и новые альтернативно-исторические пути;
- переработка Австрии, Венгрии, Бельгии и Конго.
Götterdämmerung войдёт в состав нового набора дополнений, которое также включает два набора (страны и войска — релиз в 2025 году) и мгновенный доступ к трём новым трёхмерным моделям танков и новой музыкальной композиции.
На протяжение следующих шести недель разработчики будут делиться дневниками с различными подробностями Götterdämmerung.