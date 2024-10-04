Paradox анонсировала для Hearts of Iron 4 дополнение Götterdämmerung

Компания Paradox Interactive анонсировала новое дополнение для Hearts of Iron IV под названием Götterdämmerung. Оно посвящено Германии (и не только), а его релиз запланирован на 14 ноября.

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Главные особенности Götterdämmerung (полное описание на русском языке доступно в Steam):

особые проекты супероружия — разработчики свяжут существующие системы исследований с новой механикой экспериментальных разработок;

военные налёты — будут иметь связь с особыми проектами и станут основным инструментом противодействия разработкам противника;

Германия — полная переработка исторического дерева фокусов и новые альтернативно-исторические пути;

переработка Австрии, Венгрии, Бельгии и Конго.

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Götterdämmerung войдёт в состав нового набора дополнений, которое также включает два набора (страны и войска — релиз в 2025 году) и мгновенный доступ к трём новым трёхмерным моделям танков и новой музыкальной композиции.

На протяжение следующих шести недель разработчики будут делиться дневниками с различными подробностями Götterdämmerung.