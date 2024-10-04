Переиздание Until Dawn вышло на PS5 и получило свежее сравнение графики с версией для PS4

SIE выпустила переиздание хоррора Until Dawn на PlayStation 5. Его можно купить за 60 долларов.

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На YouTube-канале ElAnalistaDeBits уже появилось свежее видеосравнение графики переиздания с оригиналом на PS4. Ролик демонстрирует разницу в освещении, детализации, окружении, текстурах, моделях персонажей и так далее.

PC-версия переиздания Until Dawn (страница в Steam) станет доступна примерно через 4 часа — с системными требования можно ознакомиться здесь. Напомним, что для игры потребуется учётная запись PlayStation Network.

Тем временем фанаты обсуждают потенциальный сиквел Until Dawn, намёк на который обнаружили после титров переиздания.