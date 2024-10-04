Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2024
На октябрь приходятся одни из самых ожидаемых игровых релизов 2024 года… Но так уж получилось, что они довольно сильно разбросаны по датам. А пока вы дожидаетесь релиза Silent Hill 2 или считаете дни до новой Dragon Age, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.
Bear and Breakfast
В Epic Games Store раздают Bear and Breakfast: милейший симулятор отеля, где игроку нужно построить уютную хижину в лесу и подавать гостям завтрак каждое утро… Будучи медведем. А заниматься отельным бизнесом не так-то просто, когда ты медведь. Bear and Breakfast понравится поклонникам расслабляющих симуляторов рутины и неторопливого геймплея. Игру можно бесплатно забрать до 10 октября.
Breaker: Initiating
Короткий меланхоличный платформер о роботе, бесконечных фабриках и мире без людей. В Breaker: Initiating человечество впало в криогенную спячку, пока планетой заведуют автоматизированные заводы — именно их храброму роботу и предстоит исследовать.
Infinite Blue
В ранний доступ Steam вышла Infinite Blue: подводная песочница, где игрок может изучить открытый океан в роли одного из 50 видов животных. Маленькие рыбки на коралловых рифах, акулы, скаты, могучие киты, восьминогие цефалоподы… После смерти игрок каждый раз становится кем-то новым, поэтому океан всегда предлагает что-то новое.
Warhammer 40,000: Warpforge
Warpforge — карточная игра во вселенной Warhammer 40,000, чьи механики будут хорошо знакомы поклонникам Magic: The Gathering и Hearthstone. В матчах 1 на 1 каждый игрок выводит на поле военачальника, который командует юнитами той или иной фракции. Орки давят соперника числом и яростью, а Некроны упрямо отказываются умирать.
One Piece Bounty Rush
Bounty Rush — ПК-порт мобильного проекта по мотивам One Piece, где пираты со всех концов света борются за ягоды в многопользовательских сражениях. Проект, очевидно, рассчитан на поклонников оригинальной манги и аниме: ростер персонажей насчитывает множество героев из самых разных сюжетных арок, не говоря уже о самих пиратах Соломенной Шляпы.