Создатели ремейка Silent Hill 2 обновили некоторые головоломки «свежими идеями»

Bloober Team подробнее рассказала о своём подходе к загадкам в Silent Hill 2 Remake.

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Он заключался в том, чтобы не только «воссоздать культовые головоломки», но и «наполнить некоторые из них свежими идеями» и «новыми задачами», которые имеют определённую «связь с сюжетом игры».

Кроме того, в Bloober Team подтвердили, что все головоломки в ремейке имеют три разных уровня сложности. Эту особенность перенесли из оригинальной Silent Hill 2 без изменений.

Silent Hill 2 Remake выходит 8 октября на PC и PS5. Первые оценки игры оказались высокими.

Тем временем в сети продолжают всплывать ролики с полным прохождением Silent Hill 2 Remake, но Konami оперативно с ними разбирается.