Blizzard подтвердила улучшение Diablo 4 и дополнения Vessel of Hatred для PS5 Pro

Руководитель франшизы Diablo Род Фергюссон подтвердил, что Diablo IV будет улучшена для PlayStation 5 Pro. Это касается и грядущего дополнения Vessel of Hatred, которое, напомним, выходит 8 октября.

© Скриншот

Фергюссон добавил, что очень гордится «трудолюбивой командой», благодаря которой этот апгрейд стал возможным, и пообещал поделиться всеми подробностями «позже».

Ранее об улучшенных версиях своих игр для PS5 Pro рассказали разработчики Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, The Last of Us: Part II Remastered, Marvelʼs Spider-Man 2, Gran Turismo 7 и не только.

Сама консоль поступит в продажу 7 ноября. В России за неё просят от 100 до 130 тыс рублей.