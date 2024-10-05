Искусственный интеллект – друг или враг? Проблемы применения нейросетей стали главной темой всемирного конгресса в Ереване

Армения превратилась в центр технологической мысли и стала площадкой для выступлений международных участников. В Ереване начался Всемирный конгресс инноваций и технологий, передает корреспондент «МИР 24» Анна Ширханян.

Возможности искусственного интеллекта, помогает он или мешает бизнесу, эти и многие другие вопросы в ближайшие три дня рассмотрят участники Всемирного конгресса инноваций. Более двух тысяч гостей уже обмениваются опытом и новыми трендами технологической мысли.

Конгресс проходит под лозунгом «Сила разума: Искусственный интеллект в рамках этики за пределами границ». Известный американский миллиардер армянского происхождения Нубар Афеян расскажет о применении ИИ в сфере медицины. В дискуссии примет участие глава Минздрава Армении. Представитель ЦБ затронет такие темы, как кибербезопасность и электронное управление.

«Мы вместе со всем миром в последние годы говорим об искусственно интеллекте, и чем больше становится этих разговоров, тем больше эмоций, страхов и волнений. Нам нужно понять, зачем он нужен, как сделать так, чтобы это было исключительно во благо. Уверен, что этот конгресс станет важной площадкой», – отметил министр высоких технологий Армении Мхитар Айрапетян.

Пять лет назад, когда Армения впервые принимала конгресс, о влиянии информационных технологий в республике говорили мало, и бизнес не был в них заинтересован. Сейчас ситуация кардинально изменилась, и страна вышла на международные площадки.