The Sims 4 получит дополнение про загробную жизнь

Разработчики симулятора жизни The Sims 4 из студии Maxis раскрыли первые подробности нового крупного дополнения для игры. Аддон Life and Death будет посвящён загробной жизни выйдет 31 октября — в день празднования Хэллоуина.

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Ко всему прочему, 3 октября в 18:00 по московскому времени на официальном канале серии выйдет полноценный трейлер дополнения.

Видео доступно на YouTube-канале The Sims. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

С выходом DLC геймеры получат возможность работать мрачным жнецом, планировать похороны своих умерших персонажей, поближе познакомиться с загробной жизнью и возможностью реинкарнации. Также игрокам предстоит выполнять различные задания и получать за них награды.

Стоимость Life and Death составит стандартные $ 39 (~ 3,7 тысячи рублей).