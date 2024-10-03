Создатели The First Berserker: Khazan анонсировали закрытое техническое тестирование

Издательство Nexon и его дочерняя компания Neople объявили, что с 11 по 20 октября проведут закрытое техническое тестирование ролевого боевика The First Berserker: Khazan. Подать заявку на участие можно до 6 октября на официальном сайте. Тестирование будет проводиться на PlayStation 5 и Xbox Series.

© Скриншот

К объявлению о скором бета-тесте приурочили новый зрелищный трейлер. В нём нам представили нового босса: ящероподобный Viper выглядит крайне опасным противником, так что битва с ним обещает стать эпической.

Хардкорная ролевая игра, вдохновлённая серией Souls, отправит нас во вселенную Dungeon & Fighter в роли великого генерала Хазана. Он был обвинен в измене и сослан в заснеженные горы с разорванными сухожилиями в обеих руках. Нам предстоит узнать причины его падения и отомстить врагам.

The First Berserker: Khazan должна выйти в начале 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.