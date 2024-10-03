Epic Games Store начнет бесплатно раздавать мобильные игры

Epic Games планирует ввести программу раздачу мобильный игр и расширить библиотеку своего магазина на 10−50 новых сторонних тайтлов. Об этом объявил Стив Эллисон, генеральный директор Epic Games Store, на конференции Unreal Fest в Сиэтле.

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Новая программа раздачи игр и пополнение библиотеки ожидаются в четвертом квартале этого года. Среди новых тайтлов анонсирован Ark: Ultimate Mobile Edition, который войдет в начальную мобильную библиотеку.

Кроме того, Epic Games планирует упростить процесс добавления игр в своей магазин, предоставив инструменты для самостоятельной публикации. Эта новая функция позволит разработчикам выпускать свои игры независимо, что соответствует текущим возможностям самостоятельной публикации на ПК.

Epic Games Store уже доступен на устройствах Android и для пользователей iOS в Евросоюзе.