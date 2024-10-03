В Xbox захотели услышать мнение разработчиков с конкурентных платформ

Microsoft рассказала об изменениях в программе Xbox Research. Теперь компания будет учитывать не только опыт игроков, но и мнение разработчиков. Среди инструментов для этого называют интервью, опросы, разборы полётов и тестирования.

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Одна из ключевых концепций — раскрытие подробностей о каждом конкретном исследовании, которые касаются разработчиков. Так респонденты поймут, подходят ли они для опроса, и смогут почувствовать свой надлежащий вклад. Полученные данные Microsoft будет использовать для того, чтобы сформировать удобную среду для разработчиков.

Например, исправить недочёты уже существующих инструментов и сервисов, а также грамотно реализовать новые функции. В конечном итоге Microsoft хочет прийти к тому, чтобы разработки крупных студий и инди-энтузиасты чувствовали помощь и поддержку при выпуске игр для Xbox.

Примечательно, что в Xbox Research хотят услышать мнение и разработчиков для платформ-конкурентов. В Microsoft хотят знать, почему игры не выходят на Xbox, а также «поучиться», взяв во внимание опыт конкурентов. К примеру, до Xbox Series до сих пор не добралась Black Myth: WuKong.

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«Новая исследовательская инициатива Xbox — это попытка применить дальновидный подход к поддержке создателей игр. Обращая свое внимание на людей, которые работают над играми, исследовательская группа стремится создать среду, в которой разработчики любого масштаба и уровня подготовки смогут процветать, что в конечном итоге приведет к улучшению опыта игроков по всему миру», — заявили в Microsoft.

Причём исследования Xbox Research не будут ограничены лишь самими разработчиками. К ним допустят коммьюнити-менеджеров, маркетологов, художников и других важных сотрудников, которые принимают участие в выпуске игр. Пока зарегистрироваться для участия в исследованиях могут лишь разработчики из США.