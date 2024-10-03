Инженер Valve поделился восторгом от работы с ChatGPT при поиске алгоритма для Deadlock

Инженер Valve Флетчер Данн поделился в соцсетях восторгом от опыта работы с ChatGPT, который помог ему с Deadlock.

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По словам разработчика, он обратился к чат-боту с описанием гипотетического алгоритма для подбора игроков и запросом предоставить ему что-то похожее. В ответ ChatGPT дал описание существующего алгоритма, который соответствует указанным спецификациям. И этот алгоритм — Венгеркий алгоритм — теперь используется в Deadlock.

Не секрет, что искусственный интеллект уже давно используется разработчиками видеоигр. Но чаще всего мы слышим о проблемах со злоупотреблением генеративном ИИ для создания артов и ассетов или замены реальных актёров. Опыт Данна и других технических разработчиков показывает то, как ИИ используется «за кулисами», о чём не всегда знает обычный игрок.

Напомним, что сама Valve сделала Steam более открытой площадкой для выпуска игр с искусственным интеллектом, хотя раньше правила были строже.