Том Хендерсон: Ubisoft создает кооперативный режим для Assassinʼs Creed Shadows

По данным известного инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft занимается разработкой кооперативного режима для Assassin’s Creed Shadows.

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Этот режим носит кодовое название League, а его релиз планируется уже после выхода самой игры — пока без точной даты. Он не связан с переносом Shadows на следующий год, так как находится в разработке долгое время.

Хендерсон покане может поделиться точными подробностями League. Предполагается, что в нём можно будет сыграть за Наоэ и Ясукэ, которые будут «сражаться бок о бок, используя различные боевые способности для уничтожения врагов».

Напомним, что Ubisoft уже работает над полноценной мультиплеерной игрой AC — это Assassinʼs Creed Invictus. И она, по слухам, будет напоминать Fall Guys.

Релиз Assassinʼs Creed Shadows перенесли на 14 февраля 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

По данным того же Хендерсона, Ubisoft берёт дополнительное время не только на полировку и устранение багов, но и на исправление исторических и культурных неточностей.

При этом перенос Shadows должен сказаться и на сроках выхода будущих частей серии.