Разработчик Starfield назвал ее лучшей игрой Bethesda

Ведущий дизайнер Starfield Эмиль Пальяруло считает, что «во многих отношениях» космическая RPG является «самой лучшей игрой» в портфолио Bethesda.

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А ещё это самый сложный проект, над которым компании когда-либо приходилось работать. По словам Пальяруло, Bethesda попыталась «втиснуть в Xbox самый большой и богатый космический RPG-симулятор», и проделанная работа сделала Starfield «чем-то вроде технического чуда».

На вопрос портала GamesRadar о том, какой урок Bethesda извлекла из работы над Starfield, Пальяруло дал неожиданный ответ: как оказалось, «фанаты очень, очень, очень хотят The Elder Scrolls VI».

Напомним, что анонс TES 6 состоялся в 2018 году, и о её релизе до сих пор ничего неизвестно.

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Так что пока фанатам игр Bethesda придётся развлекать себя в Starfield (из новинок). Сам Пальяруло уверен, что игру ждёт отличное будущее, в том числе и благодаря активности моддеров.

«Думаю, сейчас мы подходим к моменту, когда Starfield выходит за рамки простой игры и становится чем-то вроде платформы для научно-фантастического и космического контента. Я, конечно, ожидал, что сообщество модераторов будет выпускать свои проекты, но не такими темпами. Это потрясающе. Это вдохновляет. Это полностью оправдывает все мои надежды», — поделился Пальяруло.

Несколько дней назад Bethesda выпустила для Starfield дополнение Shattered Space. В Steam у него смешанный рейтинг.