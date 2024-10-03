Разработчик Starfield назвал ее лучшей игрой Bethesda и упомянул жажду The Elder Scrolls 6
Ведущий дизайнер Starfield Эмиль Пальяруло считает, что «во многих отношениях» космическая RPG является «самой лучшей игрой» в портфолио Bethesda.
А ещё это самый сложный проект, над которым компании когда-либо приходилось работать. По словам Пальяруло, Bethesda попыталась «втиснуть в Xbox самый большой и богатый космический RPG-симулятор», и проделанная работа сделала Starfield «чем-то вроде технического чуда».
На вопрос портала GamesRadar о том, какой урок Bethesda извлекла из работы над Starfield, Пальяруло дал неожиданный ответ: как оказалось, «фанаты очень, очень, очень хотят The Elder Scrolls VI».
Напомним, что анонс TES 6 состоялся в 2018 году, и о её релизе до сих пор ничего неизвестно.
Так что пока фанатам игр Bethesda придётся развлекать себя в Starfield (из новинок). Сам Пальяруло уверен, что игру ждёт отличное будущее, в том числе и благодаря активности моддеров.
«Думаю, сейчас мы подходим к моменту, когда Starfield выходит за рамки простой игры и становится чем-то вроде платформы для научно-фантастического и космического контента. Я, конечно, ожидал, что сообщество модераторов будет выпускать свои проекты, но не такими темпами. Это потрясающе. Это вдохновляет. Это полностью оправдывает все мои надежды», — поделился Пальяруло.
Несколько дней назад Bethesda выпустила для Starfield дополнение Shattered Space. В Steam у него смешанный рейтинг.