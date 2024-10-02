Ведущий программист движка Cyberpunk 2077 оправдал баги в игре на ее релизе

Нынешний вице-президент по технологиям в CD Projekt Red и ведущий программист движка в прошлом Чарльз Тремблей объяснил, почему же в релизной версии Cyberpunk 2077 было столько много багов.

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Главной проблемой на тот момент стали механические жёсткие диски (HDD) консолей прошлого поколения, в также диски многих старых PC. Cyberpunk 2077 — это огромная игра, а диски физически ограничивали объём доступного ввода-вывода (I/O) информации, поэтому инженерам CDPR пришлось нелегко.

Команда сохраняла уверенность, что сможет довести игру до ума к релизу, однако, к сожалению, ей это не удалось.

Кроме HDD, разработчики столкнулись с проблемой «утечки памяти», когда используемый игрой объём памяти продолжает расти (при включённой игре). Особенно остро эта проблема ощущалась на консолях, когда игру можно приостановить и оставить на фоне на десятки часов.

В теории игра может работать таким образом бесконечно. Как результат, возникают проблемы с фрагментацией и памятью. Поэтому при выборе «T-поза или вылет из игры» очевидно, что предпочтительнее является именно первое.