Ролевой экшен Chernobylite 2: Exclusion Zone получил первый трейлер

The Farm 51 представила свежий трейлер Chernobylite 2: Exclusion Zone с первой демонстрацией игрового процесса.

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В ролик уместили геймплей от первого и от третьего лица, показав исследование мира, разговоры с персонажами и сражения с самыми разными противниками.

Релиз Chernobylite 2: Exclusion Zone ожидается в 2025 году на PC и консолях. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Напомним, что игра предложит продвинутую систему ближнего боя и разнообразный арсенал огнестрельного оружия, возможность создать и прокачать собственного героя, развитие базы, кооперативные миссии и многое другое.