Издатель PUBG допустил выход дополнения для Hi-Fi Rush до релиза второй части

Руководительница отдела корпоративного развития Krafton (издатель PUBG: Battlegrounds) Мария Парк решила подробнее рассказать о покупке Tango Gameworks. Она подтвердила, что компания стремится диверсифицировать своё портфолио — именно поэтому происходят вложения в новых разработчиков.

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После объявления о закрытии Tango Gameworks представители Krafton сразу вылетели в Токио, осознавая богатую историю студии и её «сильную» аудиторию. Сперва у Krafton были сомнения в сохранении «мастерства и креативности» после ухода основателя студии в лице Синдзи Миками, однако они были развеяны после визита Tango Gameworks.

Разработчики демонстрировали Krafton проекты, находящиеся в производстве. Увлеченность и целеустремленность показала, что Tango Gameworks стала не творением одного легендарного разработчика, а результатом совместных усилий и талантов всей команды.

Парк рассказала, что более 50 оригинальных разработчиков присоединились к возрождённой студии. Позднее их доукомплектуют — к концу этого года или началу следующего в команду Tango Gameworks будет входить около 90-100 человек.

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Как считают в Krafton, каждая игра Tango Gameworks была по-своему уникальной. Исключением не стала и Hi-Fi Rush, над сиквелом которой разработчики уже трудились. Krafton захотела продолжить наследие Hi-Fi Rush и предложить новые креативные идеи во второй части. Процесс передачи прав на Hi-Fi Rush от Microsoft к Krafton продолжается, но компания уже изучает возможности расширения франшизы.

Сама Tango Gameworks хочет, чтобы оригинальная Hi-Fi Rush стала доступна на как можно большем числе платформ, вроде Nintendo Switch. Также в Krafton не исключают, что разработчики могут поработать над дополнением к игре, поскольку до выхода второй части может пройти много времени — торопиться никто не собирается.

В момент первой встречи Krafton и Tango Gameworks разработчики уже трудились над Hi-Fi Rush 2 и «юбилейным контентом» по The Evil Within. В студии хотят убедиться, что сиквел превзойдёт ожидания существующих поклонников. Для этого в Tango прислушиваются к отзывам пользователей. Например, уровни во второй части будут более динамичными и открытыми, поскольку игроки жаловались на обилие фабричных локаций в оригинале.

При этом полноценного открытого мира не будет. Зато в механике ритма применят «более продвинутые» технологии, чтобы действия игрока были более синхронизированными.

По оценкам Krafton, увиденной ими сборке Hi-Fi Rush 2 было около шести месяцев. В данный момент разработка приостановлена из-за передачи прав на франшизу, однако все готовые ресурсы и материалы станут частью Krafton. Работа над второй частью «обязательно продолжится», хотя спешить с релизом никто не собирается.

Покупка прав на Hi-Fi Rush, а не Ghostwire: Tokyo или The Evil Within, стала стратегическим решением. При этом Krafton не ожидает от Tango Gameworks огромного «коммерческого успеха» — в первую очередь приобретение интересно из-за креативности самих разработчиков. Им будут помогать выходить на крупные рынки и развивать новые идеи, среди которых есть «кооперативная онлайн-игра».

Также руководительница отдела корпоративного развития подтвердила, что покупка Tango Gameworks стала началом экспансии на японский рынок. Покупка новых студий будет происходить с осторожностью — совсем необязательно быть разработчиками ААА-игр, но нужно иметь потенциал, талант и стремления для создания «уникальных игровых впечатлений».