Discord могут заблокировать: чем пользоваться вместо него?

Discord вот-вот может попасть под блокировку в России, а значит, геймерам пора подыскать какую-то альтернативу для голосовой связи. Портал mail.ru рассказал, какими сервисами можно пользоваться вместо Discord.

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Один из старейших сервисов для голосовой связи: им пользовались геймеры старого поколения задолго до Skype, Ventrilo и Discord. TeamSpeak разработан для голосовой связи с низким пингом — специально для тех, кому нужна минимальная задержка в онлайн играх. Приложение также поддерживает текстовые сообщения, групповые чаты и обмен файлами до 10 МБ.

Бесплатная версия TeamSpeak позволяет создавать серверы вместительностью до 32 пользователей. Недостаток в том, что приложение довольно архаичное, и речь не только о не самом удобном интерфейсе. Кому-то из пользователей еще и предстоит разобраться, как создать и настроить сервер, а для этого надо читать инструкцию.

Revolt — небольшой, но постепенно набирающий популярность клиент на базе открытого исходного кода. Он похож на Discord как внешне, так и по функционалу. Revolt позволяет создавать серверы и различные каналы, но не поддерживает трансляцию экрана и предлагает меньше возможностей для создания ботов.

Чат Steam

Если вы играете через Steam, то встроенный чат — тоже неплохая альтернатива. Он поддерживает как текстовые сообщения, так и голосовые звонки, в том числе и групповые. К тому же, интерфейс приложения доступен прямо внутри игр. Чат Steam не так впечатляет функционалом, как Discord, но для коммуникации в играх он более чем подходит.

Наконец, VK Звонки тоже подойдут для связи. Через этот клиент можно планировать встречи, транслировать экран, записывать звонки и расшифровывать их в текстовом формате. Приложение также поддерживает совместный просмотр видео и создание конференций — для работы или учебы. Но для регистрации понадобится учетная запись VK.