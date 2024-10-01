Джейсон Шрайер рассказал про отмененные игры во вселенных Warcraft и StarCraft

Джейсон Шрайер активно занимается рекламой своей книги Play Nice, которая расскажет о развитии Blizzard Entertainment. Он уже объяснил причины отсутствия Warcraft 4, а теперь перечислил список из 17 «секретных проектов» Blizzard, которые были отменены за долгие годы существования компании. Стоит отметить, что о части из них уже было известно, но детали появятся в самой книге.

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Один из самых ранних отменённых проектов — лицензированная игра по вселенной «Звёздных войн». Именно из её наработок выросла оригинальная StarCraft. Была ещё одна стратегия в реальном в стиле научной фантастики, не дошедшая до релиза — Shattered Nations. Многие считают, что именно работа над StarCraft положила конец созданию ещё одной франшизы.

Не уходя далеко от темы StarCraft, стоит отметить некий шутер от первого лица в духе серии Battlefield. Вряд ли Шрайер имел ввиду StarCraft: Ghost — ещё один отменённый шутер, но уже от третьего лица. Также Blizzard собиралась сделать 4X-стратегию в рамках серии StarCraft.

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Пожалуй, вселенная Warcraft является самой популярной франшизой Blizzard. До сих пор самой популярной игрой в ней остаётся многопользовательская World of Warcraft, однако разработчики планировали сделать ещё множество интересных игр.

Например, проект Avalon. Он разрабатывался с 2013 по 2015 годы и должен был представлять собой игру в духе Minecraft. Вероятно, игроки могли путешествовать по диким землям Азерота, строить укрепления, находить ресурсы, сражаться с монстрами и просто выживать.

Ещё одна игра должна была стать экшеном в духе God of War. Проект под кодовым названием Andromeda разрабатывался вплоть до 2020 года. Ещё была и некая игра в стиле первой части HELLDIVERS, но деталей о ней не так много.

Blizzard попыталась завоевать мобильный рынок с помощью Warcraft Arclight Rumble, но пока не видно, чтобы у игры была обширная аудитория. Зато хорошие результаты потенциально могли показать отменённые игра, разрабатывавшаяся совместно с NetEase, а также конкурент Pokemon GO — обе относились ко вселенной Warcraft.

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Шрайер поговорил и о серии Diablo. В далёкие годы должна была разрабатываться игра для Game Boy. Беря во внимание другие порты известных на портативную консоль Nintendo, можно говорить о кардинально новом геймплее, в котором от Diablo могли остаться лишь атмосфера, персонажи и некоторые знаковые механики.

Отдельное внимание было уделено одному из ранних прототипов Diablo IV с кодовым названием Hades. Игра была совсем не такой, какой игроки увидели её на релизе летом 2023 года. Сражаться предстояло от третьего лица, а боевая система напоминала игры серии Batman: Arkham. Также в игре присутствовали элементы рогаликов и перманентная смерть.

Некий проект Starblo должен был стать духовным наследником Diablo, но в тематике научной фантастики. Заниматься им начали вскоре после релиза Diablo 2. Больше деталей Шрайер должен раскрыть в своей книге.

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Остальные игры, перечисленные журналистом, вряд ли связаны с какими-либо существующими франшизами Blizzard. Например, выживалка Odyssey, чьи возможные скриншоты появились в сети в сентябре. Игру официально представили в январе 2022 года,. На разработку могли затратить более шести лет, но сейчас сотрудники переключились на другие игры — неизвестно, вернётся ли Blizzard к Odyssey вновь.

Крис Метцен, нынешний творческий директор серии Warcraft, имеет длительную историю работы в Blizzard — он работал в компании с 1994 года, покинул её в 2016 году и спустя шесть лет вернулся вновь. В один из периодов Метцен предложил создать абсолютно новую игру. Кодовый проект Bloodlines должен был рассказывать про космических вампиров. Концепт не заинтересовал основную команду, поэтому игра была быстро отменена.

Также до World of Warcraft в Blizzard трудились над некой пошаговой игрой. Получившая кодовое название Nomad, потенциальная стратегия должна была показывать постапокалиптическую вселенную.

А ещё одной мобильной игрой мог стать проект Orion, который представлял собой ролевую игру. Отмена коснулась и стратегии в реальном времени во вселенной Call of Duty. Возможно, владелец прав на серию в лице Activision решил не рисковать и не выводить серию за рамки шутеров в полноценной игре.

Напомним, что книга Play Nice поступит в продажу 8 октября. Ранее Джейсон Шрайер рассказывал, что Blizzard работала над шутером по вселенной StarCraft во главе с бывшим главой серии Far Cry.