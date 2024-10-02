Новая Dragon Age, ремейк Silent Hill 2 и дополнение к Diablo IV: во что поиграть в октябре

На середину осени, по традиции, приходятся одни из самых громких игровых релизов, и 2024 год — не исключение. Рассказываем, во что можно поиграть в октябре или, как минимум, закинуть в вишлист.

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MechWarrior 5: Clans — 3 октября

Оригинальная MechWarrior получила смешанные отзывы критиков, но разработчики не собираются останавливаться. Clans будет самостоятельным дополнением для пятой части, которое расскажет совершенно новую историю и значительно расширит механики игры: от сборки мехов до тактической составляющей.

Grunn — 4 октября

Сюрреалистический инди-хоррор о буднях обычного садовника на необычном месте работы. Протагониста наняли, чтобы поработать над зеленью на выходных, но владелец угодий недоступен, а части инструментов просто нет… Grunn хитро притворяется медитативным симулятором рутины, но не дайте себя обмануть. Гномы — не те, кем кажутся.

Diablo IV: Vessel of Hatred — 8 октября

Многострадальная Diablo IV вот-вот получит первое крупное дополнение. Vessel of Hatred добавит в игру новый класс — Наследника духов, и новый регион — джунгли Наханту. Помимо этого, игроков ждет продолжение сюжета и первый в истории Diablo рейд: подземелье, которое рассчитано на слаженные группы и командную работу.

Silent Hill 2 — 8 октября

Полноценный ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team наконец-то выйдет, хотя совсем недавно казалось, что игра безнадежно застряла в производственном аду. Обновленная графика и изменения первоисточника вызвали противоречивую реакцию среди поклонников игры, но совсем скоро они смогут оценить все своими глазами.

Metaphor: ReFantazio — 11 октября

Meraphor: ReFantazio — новый проект создателей Persona 5, над которым они работали почти с самого момента выхода пятой части. Игра похожа на Persona пошаговыми сражениями, социальными ветками и механикой календаря, но есть и одно серьезное отличие. Местом событий будет огромный вымышленный мир вместо реальной Японии, а сюжет обещает рассказать историю целого королевства.

Neva — 15 октября

Авторы Gris не изменяют традициям: их следующая игра, Neva, выглядит так же потрясающе благодаря рисовке от руки. Проект расскажет о путешествии девушки и волка, которым предстоит научиться работать сообща. Правда, величественный хищник не сразу станет верным компаньоном: Neva покажет его взросление от игривого волчонка до взрослого зверя со своим характером.

Call of Duty: Black Ops 6 — 25 октября

Очередная осень, очередная Call of Duty. Шестая часть Black Ops продолжит сюжет предыдущей: на этот раз тайные операции и теории заговора развернутся в начале 1990-х. А в остальном игроков ждет стандартная для серии программа. Многопользовательские режимы, «зомби» и, конечно же, свежие обновления для Warzone.

Life is Strange: Double Exposure — 29 октября

Макс Колфилд возвращается в полноценном продолжении Life is Strange! Повзрослевшей героине вновь предстоит распутать таинственное убийство, но на этот раз она манипулирует не временем, а параллельными вселенными. Обе реальности отличаются друг от друга, и для того, чтобы спасти подругу, Макс придется чем-то пожертвовать.

Shadows of the Damned: Hella Remastered — 31 октября

Шутер от одиозного Suda51 об охотнике на демонов в свое время был консольным эксклюзивом — но на ПК выйдет его ремастер. Shadows of the Damned предлагает все, чем знамениты игры Grasshopper Manufacture: эксцентричный сюжет, отличный визуальный дизайн всего и вся, абсурдный юмор и тонны отсылок к кино.

Dragon Age: The Veilguard — 31 октября

Наконец, последний и, пожалуй, самый ожидаемый релиз октября — новая Dragon Age. Спустя годы слухов, фанатских теорий и полтора поколения консолей проект доберется до релиза под заголовком The Veilguard. Правда, игра будет мало похожа на предыдущие: поклонников серии ждет геймплей с уклоном в экшен и более линейные локации, а также полный каст новых героев.